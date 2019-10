Giro: Cairo "E' un bene di tutti"

MILANO, 24 OTT - "Con la Rai le cose vanno bene, abbiamo appena rinnovato per la seconda volta il contratto. E' straordinario vedere per le strade milioni di persone che accompagnano i nostri ciclisti e poi vedere queste immagini trasmesse in tutto il mondo. Tanti Paesi stranieri vogliono la presenza del Giro. Ci tengo che anche i nostri governanti siano sempre più vicino al Giro perché deve essere un bene di tutti". Lo dice il presidente di Rcs, Urbano Cairo, durante la presentazione del percorso del Giro d'Italia 2020.