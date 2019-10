Editoria: morto Marco Polillo, presidente Aie per tre mandati

ROMA, 24 OTT - “Marco Polillo ci ha lasciati. Perdiamo un gentiluomo, un editore, un grande presidente per l’Associazione Italiana Editori e Confindustria Cultura Italia”. Così lo ricorda Ricardo Franco Levi, presidente dell’Associazione Italiana Editori (AIE). Il presidente Polillo ha investito tutta la vita nell’editoria come manager, editore e anche scrittore: è stato membro del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva dell'AIE per vari mandati, nonché presidente del Gruppo Piccoli editori di varia dell'AIE e Vicepresidente dell'AIE. È stato presidente di AIE per tre mandati. É stato anche presidente di Confindustria Cultura Italia, la Federazione dell'industria culturale aderente a Confindustria: “Ha sempre partecipato attivamente alla vita associativa riconoscendo il ruolo e l’importanza dell’attività dell’Associazione nel mondo del libro e dell’intero comparto culturale italiano - ha proseguito Levi –. A lui si deve la crescita del ruolo di AIE nel più generale settore dei contenuti e dell’industria culturale in Italia. L’Associazione era la sua seconda casa. E non a caso ha voluto essere presente per festeggiare con noi il nostro momento più significativo: a Roma, con il Presidente della Repubblica, i 150 anni della nostra Associazione, la sua Associazione”. (ANSA).