ROMA, 24 OTT - Nessuno dei candidati risulta nelle condizioni ostative previste dalla cosiddetta legge Severino nè da quelle previste dal Codice di regolamentazione della legge del 2018. Lo ha detto il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra. Dunque non c'è nessun candidato "impresentabile" secondo l'Antimafia dopo lo studio delle liste in vista delle Regionali in Umbria. In lizza ci sono otto candidati presidente, 19 liste a loro collegate. Il voto domenica 27 ottobre.