Militare ferito, pm pensa a perizia

MILANO, 24 OTT - La Procura di Milano sta valutando di chiedere al gip di effettuare una perizia psichiatrica su Mahamad Fathe, il 23enne yemenita che il 17 settembre ha ferito con delle forbici alla stazione Centrale di Milano un militare in servizio per l'operazione 'strade sicure' e che se l'è cavata con lievi ferite. L'uomo, accusato di tentato omicidio aggravato dalla finalità terroristica e dalla violenza a pubblico ufficiale nell'inchiesta del pm Enrico Pavone e dei carabinieri, è stato di recente trasferito nel carcere di Alessandria. Per il gip Natalia Imarisio la sua è stata un'azione pianificata a cui, come lo stesso 23enne ha messo a verbale, stava pensando da tre giorni, dettata dal radicalismo religioso, compiuta con lucidità, malgrado abbia detto di essere stato spinto dalle "voci", e che ha sparso il terrore davanti alla stazione Centrale. Per gli inquirenti, ad ogni modo, l'accertamento sulla capacità di intendere e di volere del giovane sarà necessario nel corso del procedimento.