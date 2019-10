Uccise figlio, condannato a 20 anni

FIRENZE, 24 OTT - Il gup di Firenze ha condannato a 20 anni di reclusione, con rito abbreviato, Niccolò Patriarchi, 34 anni, per l'omicidio del figlio di un anno, durante una lite in famiglia, il 17 settembre 2018 a Scarperia (Firenze). Il gup ha invece assolto il 34enne dall'accusa di tentato omicidio della figlia di 7 anni, "perche il fatto non sussiste". La procura aveva chiesto per Patriarchi, difeso dagli avvocati Federico Bagattini e Stella Manni, la condanna all'ergastolo.