Camorra:23 ordinanze,scoperto nuovo clan

NAPOLI, 24 OTT - Operazione della Polizia di Stato, a Napoli: 23 ordinanze delle quali 22 eseguite. Scoperto un nuovo clan attivo nella zona di Sant'Erasmo che fa capo a Carmine Montescuro. Secondo quanto accertato dalle indagini coordinate dalla Dda di Napoli e condotte dalla Squadra mobile, Montescuro faceva da mediatore tra i vari clan: divideva i proventi delle estorsioni, messe a segno anche nei cantieri di via Marina, tra le organizzazioni a seconda della loro importanza sul territorio. L'area di azione del nuovo clan non a caso viene considerata dagli inquirenti una 'piccola Svizzera'. A finire in manette esponenti del clan D'Amico, Rinaldi, Aprea e anche lo stesso capo clan Montescuro.