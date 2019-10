Liguria, pioggia diffusa ma no criticità

GENOVA, 24 OTT - Pioggia diffusa su tutta la Liguria dove dalla mezzanotte è scattato l'allerta arancione ma nessun temporale intenso nella notte e temperature in leggero calo. Al momento dalla Corsica si stanno generando celle temporalesche che risalgono il Mar Ligure ma "che si stanno scaricando in mare - ha detto Federico Grasso, di Arpal - ma vanno seguite con molta attenzione. Potrebbero sciogliersi o disgregarsi prima di arrivare sulla costa oppure potrebbero rinvigorirsi e dare luogo a precipitazioni molto intense e con folate di vento molto forti". Il consigliere delegato alla Protezione civile del Comune di Genova Sergio Gambino ha sottolineato che "si prevedono ancora piogge diffuse ancora per un paio di ore, ma fortunatamente non ci sono temporali". Le scuole a Genova restano aperte, chiuse nelle Valli Scrivia e Stura, alle 5 Terre e in numerosi comuni dell'entroterra. La viabilità nella città metropolitana.