Adescava minorenni sui social, arrestato

NOVARA, 23 OTT - Raccontava sui social di avere vent'anni, e di essere un agente assicurativo, per adescare ragazze ancora minorenni. E' l'accusa nei confronti di un docente di scuola media di Novara, arrestato dalla polizia nell'ambito di una inchiesta della procura di Novara. A far scattare gli accertamenti nei suoi confronti la denuncia dei genitori di una ragazzina. Dopo essere entrato in contatto con le giovani, ed essersi accertato della loro età, l'uomo - ora in carcere - si faceva inviare foto dal contenuto pedopornografico e faceva proposte sessuali. In un caso, sempre secondo l'accusa, avrebbe anche abusato di una ragazza non ancora sedicenne. "Il materiale pedopornografico - spiega la dirigente della Mobile, Valeria Dulbecco - veniva scambiato attraverso siti specializzati". Su questo aspetto dell'indagine, gli accertamenti sono ancora in corso.