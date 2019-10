Spray urticante su bus,denunciato 19enne

ANCONA, 23 OTT - I poliziotti della Squadra Mobile di Ancona sono riusciti ad identificare il giovane che lunedì sera, a bordo dell'autobus 1/3 diretto alla stazione ferroviaria, ha spruzzato uno spray urticante, provocando panico e disagi a chi era a bordo. Alcune persone, tra cui il conducente, sono finite all'ospedale per una lieve intossicazione. Si tratta di un 19enne, individuato anche grazie alle immagini della videorveglianza dell'automezzo, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica per attentato alla sicurezza dei trasporti, interruzione di un pubblico servizio e lesioni personali. Rinvenuta nei pressi di una siepe la bomboletta usata dal ragazzo, ora all'esame del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica. Lunedì sera intorno alle 22, dopo l'emissione del gas dai sedili in fondo al bus, dove il giovane era seduto, il conducente era stato costretto a fermare la marcia del veicolo ed aprire immediatamente le porte per permettere ai viaggiatori di scendere.