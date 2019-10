Di Maio, su sisma liberato da burocrazia

TERNI, 23 OTT - "Finalmente come Governo abbiamo avuto il coraggio di fare un decreto legge sul terremoto che libera i cittadini dalle grinfie della burocrazia": lo ha sottolineato il ministro Luigi Di Maio a margine della sua visita al mercato settimanale di Terni. Una delle iniziative alle quali sta partecipando in vista delle regionali in Umbria. "I soldi ci sono - ha detto Di Maio -, ci sono i poteri assegnati assegnati alle singole autorità ma le leggi dello Stato sono troppo complicate. Non si può gestire una situazione straordinaria con le leggi ordinarie. Abbiamo avuto il coraggio di fare questo decreto che tra l'altro continua a tenere la busta paga 'pesante' per le popolazioni terremotate. Nei prossimi giorni lavoreremo affinché il decreto possa essere migliorato ancora di più in Parlamento".