Papa, la Chiesa non è una roccaforte

CITTA' DEL VATICANO, 23 OTT - "La Chiesa non è una roccaforte, ma una tenda capace di allargare il suo spazio e di dare accesso a tutti. È una Chiesa con le porte aperte": lo ha detto Papa Francesco nell'udienza generale. "La Chiesa è 'in uscita' o non è Chiesa", ha aggiunto il Papa commentando: "Quando vedo una chiesa con le porte chiuse è un segnale brutto, le chiese devono sempre avere le porte aperte". Poi il pontefice ha parlato della necessità del dialogo all'interno della Chiesa: "Il metodo ecclesiale per la risoluzione dei conflitti si basa sul dialogo fatto di ascolto attento e paziente e sul discernimento compiuto alla luce dello Spirito".