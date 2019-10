Ultrarunner sostiene atleta "speciale"

ALGHERO, 22 OTT - Cento chilometri di corsa nel deserto tunisino. Una fatica enorme, attraversando la notte e il giorno, sperimentando escursioni termiche, fame, sete e le incognite di un'ambiente vasto, sconosciuto e così monotono da richiedere grande tenuta mentale. È un'impresa sportiva straordinaria: 17 ore, 40/o su 180 atleti. È l'impresa di Paolo Costi alla Ultra Mirage El Djerid 2019, in Tunisia, una corsa a tappa unica da percorrere in meno di venti ore. Lui, olbiese, imprenditore immobiliare, ha sfidato alcuni fra i più importanti specialisti al mondo su un tracciato tra i più impegnativi, dalle dune ai letti dei fiumi secchi, dai canyon al più grande lago salato del pianeta. L'ha fatto per se stesso e il gusto di cimentarsi con prove sempre più impegnative nel settore della lunghissima distanza. Ma l'ha fatto soprattutto per Emanuele, un bimbo algherese affetto da sindrome di Down. Anche lui coltiva un sogno sportivo: partecipare in primavera agli Olympic Games Italia di ginnastica artistica, la sua specialità.