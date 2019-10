A.Mittal:Patuanelli,equilibrio possibile

ROMA, 22 OTT - "Un punto di equilibrio, attraverso una ritecnologizzazione degli impianti, in accordo con chi gli impianti li gestisce, è possibile". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli intervenendo sul nodo Arcelor Mittal in Senato nella replica sul decreto sulle crisi industriali. "C'è l' attività produttiva, l'occupazione evitando danni alla salute dei cittadini. Si possono tenere insieme - ha concluso Patuanelli - e di questo parlerò con l'azienda che incontrerò nelle prossime ore". Sull'ex Ilva di Taranto la tensione è salita dopo la cancellazione dal decreto imprese dello scudo penale per i vertici di Arcelor. I sindacati hanno parlato di atto grave, che mette a rischio l'occupazione e che può dare adito al 'disimpegno' del gruppo dall'Italia.