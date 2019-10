Spadafora,Conte non sia leader politico

ROMA, 22 OTT - "Il fatto che il presidente del Consiglio abbia preso dimestichezza con il suo ruolo credo sia un bene per tutti, ha dimostrato per le sue capacità di non essere lì solo perché indicato dal Movimento 5 Stelle anzi, ha dimostrato in pochi mesi di essere subito padrone della materia. Il consenso abbastanza alto deriva dal fatto che lui ha mantenuto un certo equilibrio. Ma il capo politico del Movimento 5 Stelle è Luigi Di Maio, e se il presidente Conte decidesse di ambire anche a una funzione di leader dei 5 Stelle sbaglierebbe per due motivi: sono due cose completamente diverse e creerebbe grande confusione mettendo a rischio anche il governo stesso". Così il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora intervenendo questa mattina a Omnibus su La7.