Libia:Conte, vediamo se rinnovare intesa

ROMA, 22 OTT - "Faremo delle riunioni governative per valutare nel merito del proseguo di quello che lei chiama l'accordo con la Libia. Poi valuteremo in trasparenza come comunicarlo e confrontarci con il Parlamento". Lo afferma il premier Giuseppe Conte rispondendo ai cronisti che gli chiedono se il governo rinnoverà il memorandum Italia-Libia che, in scadenza il 2 novembre, contiene una clausola di tacito rinnovo.