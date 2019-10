Cc ucciso, Varriale denuncia Hjorth

ROMA, 22 OTT - Una denuncia per lesioni contro Gabriel Natale Hjorth è stata depositata oggi in Procura, a Roma, da Andrea Varriale, il carabiniere in servizio con il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso la notte del 26 luglio con 11 coltellate da Finningan Lee Elder, amico di Hjorth. L'esposto è legato alle ferite riportate da Varriale, assistito dall'avvocato Francesca Coppi, nella colluttazione avvenuta prima del ferimento mortale di Rega. Il carabiniere riportò lesioni guaribili in dieci giorni procurategli da Hjorth durante il corpo a corpo. I due studenti americani si trovano in carcere con l'accusa di concorso in omicidio di Cerciello.