Prosus vuole Just Eat, Opa da 4,9 mld

MILANO, 22 OTT - Sfida a colpi di opa nel business della consegna del cibo a domicilio. La holding olandese Prosus, che investe in società internet dedicate ai consumatori, ha lanciato su Just Eat un'offerta in contanti a 710 pence ad azione che valorizza il gruppo di food delivery britannico 4,9 miliardi di sterline, con un premio del 20% rispetto a quanto messo sul piatto, con un'offerta azionaria, dalla concorrente Takeaway.com. Il cda di Just Eat ha però bocciato la proposta in quanto "sottovaluta significativamente Just Eat sia su base standalone che come parte della raccomandata combinazione" con Takeaway.com. Il titolo di Just Eat vola alla Borsa di Londra, dove sale del 24% a 732 pence, ben al di sopra di quanto offerto da Prosus, segno che il mercato si aspetta una guerra di rilanci.