Senza orecchie,ricostruite con stampa 3D

FIRENZE, 22 OTT - All'ospedale Meyer di Firenze è stato ricostruito ex novo un orecchio a un bambino grazie alla stampa in 3D. Il paziente, 13enne, è affetto da microtia, malformazione congenita rara che colpisce 5 bambini su 10.000, nel suo caso bilaterale, e porta a un'assenza di sviluppo dell'orecchio esterno, il padiglione auricolare. Il chirurgo plastico partendo da cartilagini costali dello stesso bimbo ha dato ad esse la forma di orecchio grazie ai modelli stampati in 3D.