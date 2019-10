Conte, chi usa contante non danneggiato

ROMA, 22 OTT - "Con le misure sui pagamenti con Pos "non vogliamo punire o criminalizzare nessuno, l'obiettivo è semplicemente premiare la diffusione di strumenti digitali di pagamento. Non è prevista alcuna conseguenza negativa per chi userà il contante". Lo afferma il premier Giuseppe Conte intervenendo all'assemblea di Confesercenti.