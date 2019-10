30 sfollati a Rossiglione per una frana

GENOVA, 21 OTT - A causa di una frana un edificio a Rossiglione, nell'entroterra di Genova, è stato evacuato in via precauzionale facendo sfollare i trenta residenti. Una persona è stata trasportata in ospedale per accertamenti. La frana è caduta da un pendio a monte del palazzo e ha invaso una strada secondaria, colpendo alcune auto in sosta. Tutte le famiglie residenti nel condominio sono state allontanate in attesa dei rilievi sulla sicurezza dell'edificio.