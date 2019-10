Kabul, in un anno via 2.000 soldati Usa

WASHINGTON, 21 OTT - Il numero dei soldati americani in Afghanistan si è già ridotto di almeno 2.000 unità nel corso dell'ultimo anno, con il contingente Usa che ora non conta più di 12 mila uomini. Lo ha affermato - come riporta il New York Times - il comandante delle forze americane nel paese, il generale Austin Miller. Il graduale calo della presenza Usa in Afghanistan sta avvenendo nonostante si sia ancora lontani da un accordo di pace con i talebani e alcune fonti militari confermano che l'obiettivo è quello di ritirare in questa fase almeno 8.600 soldati.