Influenza in anticipo, primo caso grave

ROMA, 21 OTT - Più aggressiva degli scorsi anni e con minaccia di complicanze anche per persone sane, l'influenza è arrivata in anticipo in Italia con il primo caso grave all'Ospedale di Udine. Dove a settembre, un uomo di 50 anni, senza altre patologie, è stato colpito da una forma grave e a causa delle conseguenze batteriche è stato intubato e ha dovuto affrontare una degenza di oltre 20 giorni. La Società italiana di terapia antinfettiva (Sita) ha reso noto il caso e ribadisce l'importanza della vaccinazione antinfluenzale universale. A richiamare l'attenzione degli infettivologi, insieme alla precocità, anche le caratteristiche del paziente: una persona di 50 anni perfettamente sana e senza alcun tipo di comorbidità, che non rientra quindi tra le categorie ritenute a rischio.