Vasco Rossi, arriva il nuovo brano

ROMA, 21 OTT - "Ottobre è il mese della mia ultima nuova canzone! Non vedo l'ora che l'ascoltiate", scrive Vasco sui suoi social e cresce l'attesa per il nuovo brano, che intitola "Se ti potessi dire" ed esce il 25 ottobre accompagnato da un video di Pepsy Romanoff, il regista che lo segue e lo racconta per immagini da quattro anni. In attesa che la nuova canzone venga scoperta dalle radio, Vasco dialoga con i suoi follower (oltre 1 milione su Instagram) e mescola le carte anticipando l'uscita (il 6 dicembre) del doppio album/dvd del record dei sei concerti a San Siro, VNSL2019 e non solo. E' in arrivo, a fine novembre, nei cinema il film che racchiude immagini suoni e parole di due anni del 're degli stadi', trionfatore dell'estate con i Non Stop Live 2018 e 2019, complessivamente 18 concerti e oltre 900mila persone dal sud al nord della penisola. L'anno prossimo pausa dagli stadi e spazio ai VASCONONSTOPFESTIVAL 2020. Confermata la partenza da Firenze Rocks, si aggiunge Imola.