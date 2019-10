Vieira "Calcio educhi idioti stadio"

GENOVA, 20 OTT - "Il calcio oggi ha la responsabilità di punire e educare gli idioti negli stadi". Con questo post e alcune foto pubblicate sul suo profilo Instagram il centrocampista della Sampdoria Ronaldo Vieira è tornato sull'episodio degli ululati razzisti nei sui confronti avvenuti durante il match con la Roma che si è scusata via Twitter per i 'buu' al giocatore. E la Sampdoria ha ringraziato sempre via social i giallorossi per il messaggio: "Grazie. Sempre uniti per un calcio migliore #stopracism".