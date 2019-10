Basta Okaka, Udinese-Torino 1-0

(di Elena Viotto) UDINE, 20 OTT - L'Udinese stende il Torino con un'incornata di Okaka al termine del primo tempo e aggancia l'avversario in classifica. Decisiva la prima frazione di gara, dominata dai bianconeri. I granata, impalpabili per i primi 45', si risvegliano nella ripresa, ma è ormai troppo tardi per raddrizzare la gara. I friulani si difendono con ordine e attenzione e il risultato non cambia più. L'Udinese produce gioco e occasioni fino al 42' quando sblocca la gara. Sema crossa dalla sinistra in area, Mandragora dalla destra fa sponda di testa per l'incornata di Okaka appostato sull'angolino opposto per il gol del vantaggio. Il Torino si risveglia in avvio di ripresa. Mazzarri inserisce Zaza al posto di Lukic, mettendolo al fianco di Belotti, sfiorando il pareggio due volte nel finale prima con Iago Falque e poi con Belotti, ma non basta. Vince l'Udinese.