P.S. Berlusconi è cittadino di Portofino

PORTOFINO, 20 OTT - Pier Silvio Berlusconi ha ricevuto nel Teatrino di Portofino la cittadinanza onoraria del piccolo borgo dei vip. Alla cerimonia con il sindaco Matteo Viacava erano presenti i sindaci di Santa Margherita Ligure e di Rapallo, Paolo Donadoni e Carlo Bagnasco, e il governatore Giovanni Toti. "Sei uno di noi, di Portofino, del Tigullio - ha detto Viacava - ci hai aiutato con la comunicazione a ripartire dopo la mareggiata dello scorso ottobre". L'ad di Mediaset abita a Paraggi, frazione di Santa Margherita, sulla strada per Portofino, nei pressi del tratto che crollò a causa della furia del mare isolando il borgo. "Non ho fatto niente di straordinario - ha detto Pier Silvio Berlusconi commosso - per me e la mia famiglia è stato naturale rimanere a Paraggi anche se isolati, perché siamo a casa. Voi avete fatto una cosa straordinaria, coccolandoci, proteggendoci, ci avete fatto sentire che ci volete bene. E poi leggenda di famiglia dice che sono stato concepito a Portofino. Sono onorato del riconoscimento".