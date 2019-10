Disinnesco Bolzano, iniziata operazione

BOLZANO, 20 OTT - A Bolzano è iniziata la procedura di disinnesco di una bomba della seconda guerra mondiale ritrovata dieci giorni fa in un cantiere di piazza Verdi. Sono chiuse l'autostrada A22, la strada statale SS12 e la ferrovia del Brennero, fino alla definitiva messa in sicurezza dell'ordigno, prevista non oltre le 11.30. Nel centro storico 4.000 persone, che abitano nella zona rossa, hanno dovuto lasciare le loro case, tra loro anche 800 ospiti di alberghi, mentre 60.000 residenti nella cosiddetta zona gialla possono invece scendere in strada. Sono chiuse le chiese e gli impianti sportivi.