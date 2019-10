Lite fra camionisti,1 ferito e 1 arresto

MILANO, 19 OTT - E' finita nel sangue una lite fra due camionisti bielorussi in un'area di servizio dell'Autosole, all'altezza del comune di San Zenone al Lambro, nel Milanese: un uomo di 33 anni è stato accoltellato alla schiena ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale; il suo aggressore è stato arrestato da una pattuglia della Polstrada. E' accaduto poco prima delle 18. In base a una prima ricostruzione dell'accaduto, i due stranieri hanno litigato seriamente per cause non ancora accertate, ma sono stati divisi da un terzo camionista. L'uomo, poi arrestato, è però salito sul suo Tir dove ha preso un coltello con il quale ha vibrato un colpo alla schiena del connazionale. Quest'ultimo è stramazzato a terra ed è ora ricoverato al Niguarda di Milano.