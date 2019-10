Manovra: Gallo, sì a sugar tax

ROMA, 19 OTT - "Una politica seria costruisce deterrenti, disincentivi economici puntuali" per orientare "consumi sani" e "produzione". "Agli altri lasciamo la propaganda e la difesa delle lobby che finanziano campagne elettorali e convention". Lo scrive su Fb il presidente della commissione Cultura del Movimento 5 Stelle alla Camera, Luigi Gallo, difendendo la sugar tax e assicurando che "in legge di bilancio lavoreremo ad aumentare questi disincentivi e a crearne degli altri" per usare le risorse "per scuola, ricerca e università".