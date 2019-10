Ali, grave Amazon abbia prima libro Volo

ROMA, 19 OTT - Fabio Volo pubblica, il 18 ottobre sul suo profilo Instagram, una storia che annuncia che il suo nuovo libro, 'Una gran voglia di vivere' (Mondadori) sarà ufficialmente il libreria il 22 ottobre, ma è già disponibile e consegnato da Amazon al cliente che l'ha ordinato. Insorge l'Associazione Librai Indipendenti-Ali Confcommercio: "Il fatto è estremamente grave" e chiama in causa Mondadori: "E' del tutto evidente che Amazon ha consegnato il libro perché a sua volta l'ha già ricevuto dall'editore Mondadori, mentre alle librerie verrà consegnato nella giornata del 22" afferma l'Ali Confcommercio. Mondadori replica: "Non sappiamo come sia potuto accadere, ma di certo non è dipeso da noi. Sappiamo che il lavoro dei librai è fondamentale: proprio per questo, parlando di Fabio Volo, abbiamo organizzato un tour in più di 30 librerie in tutta Italia". "Su Amazon, così come in tutti gli store online, il libro è disponibile da martedì 22 ottobre, data di uscita dell'hardcover e dell'e-book" sottolinea l'editore.