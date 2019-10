Raggi, firme contro me? Rispondono fatti

ROMA, 19 OTT -"Siamo qui ad inaugurare i lavori per il nuovo skate park di Ostia. Io direi che si risponde sempre con i fatti. E i fatti qui ad Ostia li stiamo facendo, non solo con questo cantiere, stiamo lavorando tantissimo per risanare il litorale, per ripristinare quei lavori che per troppi anni sono mancati perché il Municipio X per anni è stato sciolto per Mafia". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a chi le ha chiesto un commento sulla raccolta firme per chiedere le sue dimissioni preannunciata da Lega e Pd.