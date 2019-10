Picchia sacrestano perché nero, preso

GALLARATE (VARESE), 18 OTT - Un uomo di 40 anni, Luigi La Manna, è stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori e lesioni aggravate dalla discriminazione razziale, per aver aggredito e minacciato il sacrestano della parrocchia di Gallarate (Varese), questa mattina fuori dall'oratorio cittadino. Deodatus Nduwimana, italiano originario del Burundi, era già stato aggredito dallo stesso uomo lo scorsa agosto, ricevendo un primo ammonimento dalla Questura. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, La Manna ha atteso Deodatus Nduwimana fuori dall'oratorio, dove il sacrestano stava entrando dopo aver accompagnato i suoi figli a scuola e gli si è avventato contro. "Negro di m...torna al tuo paese" e altre minacce, e poi pugni e calci. Infine l'uomo è fuggito all'interno del Municipio, dove una pattuglia di carabinieri lo ha arrestato. Soccorso e trasportato in ospedale, Nduwimana è stato dimesso con ematomi ed ecchimosi giudicate guaribili in pochi giorni.