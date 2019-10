7 mln per accesso a fasce più deboli

ROMA, 18 OTT - Dei 60 milioni extra da distribuire per il 2019 "sette milioni saranno destinati alle federazioni soprattutto per l'accesso gratuito allo sport di base per le fasce più deboli e all'interno delle famiglie a basso reddito, per giovani fino a 18 anni e over 64. Un'opportunità importante per nuove fasce di età e tutta una serie di persone che sul territorio non hanno una possibilità di accedere allo sport". Lo ha annunciato il ministro per le politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora: "Nuovi criteri trasparenti in discontinuità col passato".