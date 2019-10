Salvini,in piazza fascisti e venusiani..

ROMA, 18 OTT - "La sinistra dice che domani in piazza ci saranno i fascisti, i razzisti, i venusiani...i terrapiattisti no, quelli non ci saranno, quelli sono i grillini e non ci saranno". Così Matteo Salvini, in diretta Fb da Piazza San Giovanni. "Domani ci sarà tanta gente, cento, duecentomila persone, non faccio previsioni. Quello che è certo - aggiunge - è che lasceremo la piazza più pulita di come l'abbiamo trovata. Il problema di Roma non è la manifestazione della Lega, ma il sindaco Raggi".