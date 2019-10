Mamma e figlia travolte da un Suv

CAGLIARI, 18 OTT - Una bambina di 8 anni e sua madre sono state travolte da un Suv mentre attraversavano la strada davanti alle scuole medie di Serdiana, nel sud Sardegna. La piccola è stata trasportata d'urgenza, con l'elisoccorso, all'ospedale Brotzu di Cagliari ed è stata ricoverata nel reparto di chirurgia pediatrica: secondo quando si è appreso, non è in pericolo di vita. Lievi le ferite riportate dalla mamma. Il Suv era condotto da una donna di 39 anni, che si è subito fermata a prestare soccorso. La macchina è stata poi sequestrata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale. Un incidente fotocopia, ma con esito tragico, è avvenuto mercoledì scorso a Iglesias: nonna di 67 anni e nipotina di 8 sono state investite, sempre da un Suv, mentre la donna accompagnava a scuola la bambina. Anche in queste caso, l'auto le ha travolte durante l'attraversamento della strada, non lontano dalle strisce pedonali. Nell'impatto la 67enne ha avuto la peggio: è morta nel tragitto verso l'ospedale.