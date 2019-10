A Venosa sequestrati 118 kg di marijuana

POTENZA, 18 OTT - All'interno delle sette serre scoperte a Venosa (Potenza) con un blitz antidroga dei Carabinieri, sono state trovate 59 buste in plastica termosaldate, contenenti 50 chilogrammi di marijuana e altri 68 chilogrammi della stessa sostanza stupefacente in fase di essiccamento: 118 chilogrammi in totale, per un valore di circa 700 mila euro. Stamani, a Potenza, i dettagli dell'operazione denominata "Indica" - che ha portato a cinque arresti - sono stati illustrati in una conferenza stampa dal Comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Nicola Albanese.