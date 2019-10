Incidente su A25,coinvolti mezzi pesanti

AVEZZANO (L'AQUILA), 18 OTT - Incidente sull'autostrada A25, con conseguente blocco del traffico sulla corsia in direzione Roma-L'Aquila, a circa 10 km dall'uscita di Avezzano. La concessionaria Strada dei Parchi indica uscita obbligatoria ad Aielli-Celano per rientrare in autostrada ad Avezzano dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e mezzi di soccorso. Nell'incidente, avvenuto al km 98 e 400, sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code.