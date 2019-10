Pisa, imbrattati poster Turkish Airlines

PISA, 18 OTT - - Imbrattati a Pisa due cartelloni pubblicitari della Turkish Airlines, la compagnia di bandiera turca, nei pressi dell'aeroporto della città toscana: ignoti hanno lanciato contro i manifesti uova contenenti vernice rossa. L'azione risale alla notte scorsa: al momento non risulta alcuna rivendicazione. In totale sarebbero stati otto i lanci di uova che hanno imbrattato i cartelli pubblicitari che promuovono le rotte della compagnia aerea turca e che sono collocati sul perimetro dell'area portuale. Nella zona non sono state trovate scritte.