Cuba, morta la ballerina Alicia Alonso

L'AVANA, 18 OTT - La ballerina Alicia Alonso, probabilmente l'artista cubana più conosciuta al mondo, è morta ieri all'età di 98 anni. Lo ha reso noto il Balletto nazionale di Cuba (Bnc), da lei diretto e fondato nel 1948. In gioventù la Alonso fece parte del gruppo che inaugurò l'American Ballet Theatre degli Stati Uniti, ricorda l'agenzia di stampa Prensa latina. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha evocato la figura della "prima ballerina assoluta" cubana sostenendo che la sua morte "ci lascia un voto immenso ma anche una eredità ineguagliabile". Impegnata a calcare le scene fino a età avanzata - la sua ultima esibizione al Teatro dell'Opera di Roma fu nel 1987 a 67 anni - la Alonso ha ottenuto numerosi riconoscimenti in tutto il mondo, fra cui il Premio Porselli 'Una vita per la danza'. Nel 2003 il presidente francese Chirac la insignì con la Legione d'onore nel grado di ufficiale, mentre due anni fa l'Unesco la designò sua ambasciatrice di Buona volontà.