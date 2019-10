Curdi, gli Usa ci hanno dato garanzie

ISTANBUL, 17 OTT - Le milizie curde del nord della Siria sono state parte dell'accordo raggiunto stasera da Usa e Turchia per una tregua e hanno ricevuto "garanzie" sul loro futuro da Washington. Lo ha detto ai media curdi il comandante delle Forze democratiche siriane (Fds), Mazlum Kobani, confermando che intendono fare "tutto il necessario per far funzionare il cessate il fuoco". "È una vittoria della resistenza dei combattenti", ha aggiunto Kobani.