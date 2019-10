Diffamazione, 'archiviazione per Renzi'

MILANO, 17 OTT - Matteo Renzi è indagato a Padova per diffamazione dopo la denuncia presentata dalla famiglia di Jessica Faoro, la ragazza uccisa con 85 coltellate a Milano il 7 febbraio 2018 dal tramviere Alessandro Garlaschi, per quanto scritto nel suo ultimo libro 'Un'altra strada. Idee per l'Italia di domani' edito da Marsilio. La frase incriminata riguarda il fatto che la ragazza " frequentava un brutto giro legato alla droga". Parole diffamanti secondo i genitori. Il pm Luisa Rossi ha chiesto l'archiviazione alla quale il padre e la madre di Jessica hanno già annunciato opposizione.