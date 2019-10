Bus contro albero: indagato l'autista

ROMA, 17 OTT - E' indagato per lesioni l'autista dell'autobus dell'Atac che ieri mattina e' andato a sbattere contro un albero in via Cassia, a Roma. Nei suoi confronti la Procura contesta il reato di lesioni. A breve l'uomo, un 40enne, che si trova ancora in ospedale verrà interrogato a breve dagli inquirenti. Proseguono le indagini della polizia locale per chiarire le cause dell'incidente. Gli agenti sentiranno anche i numerosi testimoni presenti sul mezzo della linea 301 ieri mattina. Al momento non si esclude nessuna pista: dal guasto, alla distrazione legata all'utilizzo del telefono, dal colpo di sonno a un malore. Due i cellulari sequestrati al conducente, uno personale e l'altro aziendale, per chiarire se stesse utilizzando il telefono al momento dell'impatto. Sarà importante anche il referto medico che servirà a capire se invece l'autista abbia accusato un malore. Si attende inoltre la perizia tecnica disposta dai pm di Roma per verificare lo stato del mezzo pubblico prima dell'incidente.