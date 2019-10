Google pronta a rivedere mappe Ogliastra

NUORO, 17 OTT - Google aggiornerà i tracciati del sistema di navigazione Maps dopo la messa al bando in Ogliastra per i troppi dispersi sui sentieri impervi di questa zona del centro Sardegna, meta di centinaia di escursionisti italiani e stranieri. La notizia del divieto deciso dal sindaco di Baunei Salvatore Corrias ha fatto il giro del mondo. E ora il colosso Usa dell'informatica ha chiamato il primo cittadino annunciando le dovute correzioni sulle mappe della sua app. "La grande macchina mondiale si è mossa e ci ha contattato - conferma il sindaco su Facebook - assicurandoci che porrà subito rimedio alle criticità segnalate, prestando maggiore accuratezza nella redazione delle sue mappe che coprono l'area del nostro Supramonte, senza distogliere i visitatori dalle mete desiderate e raggiungibili, già codificate ed esperite, come i siti naturali accessibili, le strutture agrituristiche e le aziende, ridefinendo e, all'occorrenza, cancellando i percorsi che sino ad oggi hanno indotto in errore".