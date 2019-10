Segnalazioni odore acre a Milano

MILANO, 17 OTT - Odore forte e fastidioso è stato segnalato, stamani, in diverse aree nella zona Sud di Milano, e Vigili del fuoco e Polizia locale stanno compiendo accertamenti per il momento però senza averne appurato la provenienza. Secondo quanto riferito dal Comando provinciale dei vigili del fuoco non vi sarebbero incendi in corso e nemmeno fughe di gas. Le chiamate dei cittadini, anche da una scuola, sono cominciate ad arrivare intorno alle 9.30, ripetutamente, segnalando "odore acre" in alcune vie intorno alla zona Ripamonti e in particolare via Campazzino, area spesso al centro di sversamenti e depositi abusivi. Sul posto, oltre alle pattuglie dei pompieri, ci sono anche i tecnici dell'Arpa.