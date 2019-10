Altro rogo in impianto rifiuti

CASERTA, 17 OTT - Un incendio si è sviluppato in mattinata nell'impianto di trattamento rifiuti Stir di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), all'interno di un capannone dove erano accumulati i rifiuti già oggetto di tritovagliatura e pronti ad essere inviati al termovalorizzatore di Acerra (Napoli). Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del Comando di Caserta, che hanno domato quasi del tutto le fiamme; allo Stir sono arrivate le forze dell'ordine e il sindaco di Santa Maria Capua Vetere Antonio Mirra, che è apparso molto preoccupato trattandosi del secondo analogo episodio in un anno. "È necessario fare tutte le verifiche perché due casi simili in un anno fanno riflettere. Peraltro nel capannone dove è divampato l'incendio mancano anche le telecamere". Il primo rogo scoppiò allo Stir (stabilimento di tritovagliatura dei rifiuti) il primo novembre dello scorso anno, ed è tuttora oggetto di indagini; in quella circostanza si precipitò all'impianto anche il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. (ANSA).