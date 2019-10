Brexit: Tusk,fondamentali accordo pronti

BRUXELLES, 16 OTT - "In teoria in sette-otto ore, cioè prima di mezzanotte "tutto dovrebbe essere chiaro sulla Brexit" con un "testo legale pronto". "I negoziati sono in corso, e tutto va bene, ma tutto è possibile con i nostri partner britannici". Così il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk in un'intervista alle tv polacche TVN24 e Polsat News. "I fondamentali di questa intesa sono pronti ed in teoria potremmo accettarlo domani", ha detto, aggiungendo "ma con la Brexit ed i partner britannici tutto può succedere".