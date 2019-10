Ricerca: Paoletti, genomica nuova sfida

TRIESTE, 16 OTT - "La genomica e l'epigenomica, quella parte ancora in larghissima parte inesplorata del genoma umano che codifica le informazioni genetiche che si sviluppano in relazione all'ambiente, sono una sfida nuova. Sono alla base della medicina di precisione e delle applicazioni mediche della genomica". Lo ha detto il presidente di Area Science Park Sergio Paoletti introducendo il convegno internazionale sul tema che ha aperto stamani a Trieste l'edizione 2019 di Meet in Italy for Life Sciences, che si svolgerà con tavole rotonde, workshop e incontri fino al 18 ottobre al Molo IV. Paoletti ha ricordato che Area Science Park ha "recentemente fatto una scelta strategica di attivare una piattaforma tecnologica proprio nell'ambito della genomica e della epigenomica". L'apparecchiatura, "attualmente la più performante al mondo", è già funzionante da inizio anno, per enti di ricerca e strutture ospedaliere. E, ha aggiunto Paoletti, "stiamo costruendo una rete italiana". (ANSA).