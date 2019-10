Brexit: Varadkar, ancora molti i nodi

LONDRA, 16 OTT - "Lo spiraglio per un possibile accordo c'è, ma vi sono ancora molte questioni da risolvere". Così il premier irlandese Leo Varadkar, a proposito dei negoziati sulla Brexit, dopo aver parlato al telefono stamane con Boris Johnson e con i vertici di Bruxelles da Dublino. Varadkar evoca "progressi", ma resta cauto sui tempi e ipotizza apertamente un Consiglio Europeo straordinario ulteriore, prima del 31 ottobre, se non si farà in tempo a chiudere un accordo entro il summit previsto domani e dopodomani.