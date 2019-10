Shoah: Raggi, Roma non dimentica

ROMA, 16 OTT - La sindaca di Roma Virginia Raggi ha preso parte stamane alla cerimonia in occasione del 76° anniversario della razzia del Ghetto e della deportazione dei cittadini romani di religione ebraica al Tempio Maggiore. "Oggi ricordiamo il 16 ottobre 1943, il rastrellamento del ghetto e la deportazione degli ebrei di Roma. Una data che ferì la nostra città e la comunità ebraica romana. Roma non dimentica la tragedia della Shoah, perché senza memoria non c'è futuro", dichiara la prima cittadina.