Auto Europa +14,4% settembre, Fca +12,8%

TORINO, 16 OTT - Sono 1.285.494 le auto immatricolate a settembre nell'area dell'Unione Europea e dell'Efta (Islanda, Norvegia e Svizzera), il 14,4% in più dello stesso mese del 2018. Da inizio anno sono state vendute 12.115.927 vetture con un calo dell'1,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I dati sono dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei dell'auto. Il Gruppo Fca ha venduto nello stesso periodo 69.467 auto, il 12,8% in più dello stesso mese 2018. La quota è pari al 5,4% (era 5,5%). Nei nove mesi le immatricolazioni sono state 740.990, in calo del 10,2% rispetto all'analogo periodo del 2018. La quota è al 6,1 rispetto al 6,7%. "Il mercato europeo non è in buona saluta come lascerebbe pensare il dato di settembre, ma è in sostanziale stagnazione",commenta il Centro Studi Promotor, secondo cui la crescita "è dovuta al fatto che il confronto si fa con un settembre 2018 che aveva registrato un numero di vendite basso per effetto di una corsa alle immatricolazioni nell'agosto precedente".